Хакер Guccifer назвал истерией реакцию США на хакерские атаки

Румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, раскритиковал звучащие из США обвинения в адрес РФ в кибератаках, назвав их «истерией» и «фейковой войной».

Лазар дал интервью Fox News в тюремной камере в Румынии, откуда его вероятнее всего скоро переведут в США. В беседе с журналистом хакер назвал происходящее в США по поводу якобы российских кибератак «фейковой» (то есть поддельной) войной, сообщает Fox News.

«Американцы посходили с ума из-за этих утверждений, будто русские вторгаются в Соединенные Штаты. Это истерия, вы знаете?», — сказал хакер.

Он также предположил, что вся тема хакерских атак со стороны Москвы является сильно преувеличенной из-за «холодной войны».

Напомним, Федеральный суд в Александрии в штате Виргиния приговорил Марселя Лехела Лазара к 52 месяцам тюрьмы. Хакер пока находится в Румынии, но вероятно будет вскоре выдан США. Лазара обвиняют во взломе электронных систем нацкомитета Демократической партии США.

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