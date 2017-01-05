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Хакер Guccifer назвал истерией реакцию США на хакерские атаки

Румынский киберпреступник Марсель Лехел Лазар назвал хакерский скандал преувеличением на фоне холодной войны

Румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, раскритиковал звучащие из США обвинения в адрес РФ в кибератаках, назвав их «истерией» и «фейковой войной».

Лазар дал интервью Fox News в тюремной камере в Румынии, откуда его вероятнее всего скоро переведут в США. В беседе с журналистом хакер назвал происходящее в США по поводу якобы российских кибератак «фейковой» (то есть поддельной) войной, сообщает Fox News.

«Американцы посходили с ума из-за этих утверждений, будто русские вторгаются в Соединенные Штаты. Это истерия, вы знаете?», — сказал хакер.

Он также предположил, что вся тема хакерских атак со стороны Москвы является сильно преувеличенной из-за «холодной войны».

Напомним, Федеральный суд в Александрии в штате Виргиния приговорил Марселя Лехела Лазара к 52 месяцам тюрьмы. Хакер пока находится в Румынии, но вероятно будет вскоре выдан США. Лазара обвиняют во взломе электронных систем нацкомитета Демократической партии США.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Хакер Guccifer назвал истерией реакцию США на хакерские атаки

Румынский киберпреступник Марсель Лехел Лазар назвал хакерский скандал преувеличением на фоне холодной войны

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