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Трамп пригрозил Toyota жесткими налогами за отказ строить завод в США

Избранный президент продолжил реализацию обещаний по созданию рабочих мест в стране

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что у японской автомобилестроительной корпорации Toyota есть выбор: либо строить завод в Соединенных Штатах, либо смириться с ростом ввозных пошлин на ее продукцию.

Таким образом Трамп продолжил реализовывать свое обещание по созданию в США новых рабочих мест, а также озвученные ранее планы навести порядок с компаниями, выводящими производство за границу.

«Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. НИ ЗА ЧТО! Постройте завод в США или платите большие ввозные пошлины», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее после слов Трампа компания Ford отказалась от строительства завода в Мексике и решила вложить средства в производство на территории США. Трамп поблагодарил Ford за принятие такого решения.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Трамп пригрозил Toyota жесткими налогами за отказ строить завод в США

Избранный президент продолжил реализацию обещаний по созданию рабочих мест в стране

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