Молодежная сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв в овертайме команду Швеции.

Пошедшая в Монреале встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды России. В составе российской сборной отличились Кирилл Капризов на 21-й минуте и Денис Гурьянов, забросивший победную шайбу на 61-й минуте матча, передает «Р-Спорт».

У шведов шайбу забросил Джонатан Дален на 31-й минуте.

На мировом первенстве в прошлом году сборная России завоевала серебряные медали.

Матч за золото пройдет в Монреале позже, в финале чемпионата мира встретятся команды Канады и США.

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