В Конгрессе США осудили ООН за резолюцию по Израилю

Палата представителей Конгресса США осудила СБ ООН за принятую ранее резолюцию с запретом поселенческой деятельности Израиля.

За осуждение резолюции ООН проголосовали 342 члена Палаты представителей, против высказались 80. Ожидается, что с аналогичным заявлением выступит и Сенат. Это заявление не будет иметь последствий на практике, хотя ряд республиканцев занимают жесткую позицию вплоть до принятия законопроекта о прекращении отчислений в ООН, передает РИА «Новости».

Отметим, что заявления конгрессменов последовало после того, как с резкой критикой резолюции СБ ООН выступил избранный президент США Дональд Трамп. При этом сам документ в Совбезе был принят из-за того, что делегация США не стала накладывать вето на этот документ, как было год назад, а воздержалась. В результате резолюция с запретом Израилю строить поселения на палестинских территориях была принята большинством голосов членов СБ.

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