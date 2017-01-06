В Конгрессе США осудили ООН за резолюцию по Израилю

Палата представителей осталась недовольна голосованием в Совбезе после критики со стороны Дональда Трампа, хотя действующая администрация не стала блокировать этот документ при голосовании
Палата представителей Конгресса США осудила СБ ООН за принятую ранее резолюцию с запретом поселенческой деятельности Израиля.
За осуждение резолюции ООН проголосовали 342 члена Палаты представителей, против высказались 80. Ожидается, что с аналогичным заявлением выступит и Сенат. Это заявление не будет иметь последствий на практике, хотя ряд республиканцев занимают жесткую позицию вплоть до принятия законопроекта о прекращении отчислений в ООН, передает РИА «Новости».
Отметим, что заявления конгрессменов последовало после того, как с резкой критикой резолюции СБ ООН выступил избранный президент США Дональд Трамп. При этом сам документ в Совбезе был принят из-за того, что делегация США не стала накладывать вето на этот документ, как было год назад, а воздержалась. В результате резолюция с запретом Израилю строить поселения на палестинских территориях была принята большинством голосов членов СБ.
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