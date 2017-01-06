Самая холодная ночь с начала зимы прошла в Москве

Ночь на 6 января стала в Москве самой холодной с начала зимы. Столбики термометров в Москве опустились до -24 градусов, в Подмосковье было холоднее – минус 26. В Дмитрове температура воздуха составила -26,8 градусов.

По данным «Гидрометцентра России», в ближайшие дни температура будет опускаться еще ниже. В Рождество ожидается до -25 градусов. Днем 7 января в столице России ожидается -16…-18 градусов днем, а в Московской области - 15… -20. Предполагается, что в ряде районов Московской области похолодает до - 25.

Холода начнут отступать в понедельник-вторник. С середины будущей недели показания температуры воздуха приблизятся к климатической норме.