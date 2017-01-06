Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
6 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Самая холодная ночь с начала зимы прошла в Москве

Мороз в ближайшие дни будет усиливаться, предупреждают синоптики

Фото: ITAR-TASS/Карпов Сергей

Ночь на 6 января стала в Москве самой холодной с начала зимы. Столбики термометров в Москве опустились до -24 градусов, в Подмосковье было холоднее – минус 26. В Дмитрове температура воздуха составила -26,8 градусов.

По данным «Гидрометцентра России», в ближайшие дни температура будет опускаться еще ниже.  В Рождество ожидается до -25 градусов. Днем 7 января в столице России ожидается -16…-18 градусов днем, а в Московской области - 15… -20. Предполагается, что в ряде районов Московской области похолодает до - 25.

Холода начнут отступать в понедельник-вторник. С середины будущей недели показания температуры воздуха приблизятся к климатической норме.

Читайте также:

Москву и область на Рождество ожидают крепкие морозы

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Известия // пятница, 6 января 2017 года

Самая холодная ночь с начала зимы прошла в Москве

Самая холодная ночь с начала зимы прошла в МосквеМороз в ближайшие дни будет усиливаться, предупреждают синоптики

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Количество рабочих часов в год в разных странах и место России в списке — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

О том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке