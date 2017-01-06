Лыжник Устюгов посвятил матери пятую подряд победу в «Тур де Ски»

Российский спортсмен Сергей Устюгов одержал в пятницу, 6 января, пятую подряд победу в рамках многодневной гонки «Тур де Ски». Победу лыжник посвятил своей маме, которая отмечает сегодня день рождения.

В интервью после гонки Устюгов отметил, что у него был двойной стимул победить.

«Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта победа длянее. Мама, я тебя люблю!» – сказал он после финиша, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Результат Устюгова ­– рекорд среди мужчин по количеству побед, одержанных подряд, в рамках одной гонки. Четвертую победу Устюгов одержал 4 января.

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