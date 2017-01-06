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«Газпром» увеличил заявку на транзит газа через Украину в Европу

Причиной стало резкое похолодание

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский «Газпром» на 10% увеличил заявку на транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Как написал в Facebook пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский, транзитные объемы поставок выросли из-за резкого похолодания.

 «Газпром» сегодня направил увеличенную заявку на транзит в Европу — 278,9 миллиона кубометров», — написал Белявский.

Во второй половине 2017 года «Газпром» начнет строительство газопровода «Турецкий поток» в Черном море,напоминает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

«Газпром» увеличил заявку на транзит газа через Украину в Европу

«Газпром» увеличил заявку на транзит газа через Украину в ЕвропуПричиной стало резкое похолодание

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