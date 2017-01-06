Дутерте разрешил флоту РФ швартоваться на Филиппинах в любое время

Во время посещения большого противолодочного корабля военно-морского флота России «Адмирал Трибуц», пришедшего в порт Манилы, президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российским кораблям швартоваться в его стране в любое время.

«Мы приветствуем наших российских друзей», – сказал Дутерте, приветствуя российского контр-адмирала Эдуарда Михайлова. «Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, возможно, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас», — отметил политик.

Приветствие политика продолжилось рукопожатием президента Филиппин и российского контр-адмирала и осмотром военного корабля.