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Дутерте разрешил флоту РФ швартоваться на Филиппинах в любое время

Сегодня президент Филиппин посетил большой противолодочный корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц»

Фото: Reuters/Noel Celis

Во время посещения большого противолодочного корабля военно-морского флота России «Адмирал Трибуц», пришедшего в порт Манилы, президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российским кораблям швартоваться в его стране в любое время.

 «Мы приветствуем наших российских друзей», – сказал Дутерте, приветствуя российского контр-адмирала Эдуарда Михайлова. «Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, возможно, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас», — отметил политик.

Приветствие политика продолжилось рукопожатием президента Филиппин и российского контр-адмирала и осмотром военного корабля.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Дутерте разрешил флоту РФ швартоваться на Филиппинах в любое время

Дутерте разрешил флоту РФ швартоваться на Филиппинах в любое времяСегодня президент Филиппин посетил большой противолодочный корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц»

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