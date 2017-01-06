Пентагон уничтожил одного из главарей ИГ в Сирии

Об этом заявили в министерстве обороны США
Фото: af.mil
О ликвидации одного из главарей террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) сообщает министерство обороны США. В сообщении Пентагона уточняется, что уничтожен Махмуд аль-Исауи.
«РИА Новости» уточняет, что координатор террористов был уничтожен 31 декабря в ходе точечной бомбардировки в сирийской Ракке.
«Махмуд аль-Исауи был давним членом ИГ, который до перемещения в Ракку поддерживал разведывательную и медиа-инфраструктуру группировки в Фалудже», - говорится в сообщении.