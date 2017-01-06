Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
6 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Пентагон уничтожил одного из главарей ИГ в Сирии

Об этом заявили в министерстве обороны США

Фото: af.mil

О ликвидации одного из главарей террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) сообщает министерство обороны США. В сообщении Пентагона уточняется, что уничтожен Махмуд аль-Исауи.

«РИА Новости» уточняет, что координатор террористов был уничтожен 31 декабря в ходе точечной бомбардировки в сирийской Ракке.

 «Махмуд аль-Исауи был давним членом ИГ, который до перемещения в Ракку поддерживал разведывательную и медиа-инфраструктуру группировки в Фалудже», - говорится в сообщении.

Читайте также:

ВВС России и Турции разбомбили позиции ИГ на севере Сирии

Известия // пятница, 6 января 2017 года

Пентагон уничтожил одного из главарей ИГ в Сирии

Пентагон уничтожил одного из главарей ИГ в СирииОб этом заявили в министерстве обороны США

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке