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Авианосец «Адмирал Кузнецов» первым покинет зону конфликта в Сирии

Об этом заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия начала сокращение группировки своих вооруженных сил в Сирии. Первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота, заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он добавил, что такое решение принял  верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, отмечает «РИА Новости».

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», — сказал Герасимов.

Он отметил, что первыми зону конфликта покинут авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и сопровождающие их корабли.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Авианосец «Адмирал Кузнецов» первым покинет зону конфликта в Сирии

Авианосец «Адмирал Кузнецов» первым покинет зону конфликта в СирииОб этом заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов

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