Авианосец «Адмирал Кузнецов» первым покинет зону конфликта в Сирии

Россия начала сокращение группировки своих вооруженных сил в Сирии. Первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота, заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он добавил, что такое решение принял верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, отмечает «РИА Новости».

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», — сказал Герасимов.



Он отметил, что первыми зону конфликта покинут авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и сопровождающие их корабли.