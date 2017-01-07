Стрелок из аэропорта Флориды жаловался ФБР на голоса в голове

СМИ получили дополнительную информацию о мужчине, который открыл огонь по людям в терминале аэропорта Форт-Лодердейл (США, Флорида) и застрелил пятерых человек, передает CNN.

Выяснилось, что Эстебан Сантьяго провез оружие в своем багаже, предъявив «военные документы» — их подлинность пока под сомнением. Получив сумку в зале выдачи багажа, мужчина тотчас же открыл ее, достал пистолет и открыл огонь по окружающим.

Известно, что Сантьяго в 2007 году служил в Национальной гвардии в Пуэрто-Рико, в 2010 году на 10 месяцев уезжал в Ирак, потом находился в резерве, но в ноябре 2014 года вернулся в гвардию, откуда его выгнали за «неудовлетворительное выполнение обязанностей».

Несколько месяцев назад Сантьяго явился в офис Федерального бюро расследований (ФБР) в Анкоридже и сообщил его сотрудникам, что слышит голоса в собственной голове. Некоторые из этих голосов, по словам мужчины, велели ему присоединиться к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После этого он был доставлен в психиатрическую клинику для оценки душевного здоровья — но, по всей видимости, был признан вменяемым.

Какими мотивами руководствовался Сантьяго, пока не установлено. Следствие рассматривает две версии — влияние психического заболевания и терроризм.

Как ранее сообщали «Известия», стрелок убил пять человек и ранил 13, восемь из которых остаются в больницах. Задержав стрелявшего, полиция приступила к обыску территории аэропорта, в ходе которого был обнаружен подозрительный пакет. Его решили взорвать. Кроме того, правоохранительные органы ищут автомобиль, который Сантьяго, возможно, оставил на стоянке аэропорта.