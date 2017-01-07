Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
7 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Стрелок из аэропорта Флориды жаловался ФБР на голоса в голове

Эстебан Сантьяго, убивший пять человек в аэропорту Форт-Лодердейл, несколько месяцев назад обращался в спецслужбу с жалобами

СМИ получили дополнительную информацию о мужчине, который открыл огонь по людям в терминале аэропорта Форт-Лодердейл (США, Флорида) и застрелил пятерых человек, передает CNN.

Выяснилось, что Эстебан Сантьяго провез оружие в своем багаже, предъявив «военные документы» — их подлинность пока под сомнением. Получив сумку в зале выдачи багажа, мужчина тотчас же открыл ее, достал пистолет и открыл огонь по окружающим.

Известно, что Сантьяго в 2007 году служил в Национальной гвардии в Пуэрто-Рико, в 2010 году на 10 месяцев уезжал в Ирак, потом находился в резерве, но в ноябре 2014 года вернулся в гвардию, откуда его выгнали за «неудовлетворительное выполнение обязанностей».

Несколько месяцев назад Сантьяго явился в офис Федерального бюро расследований (ФБР) в Анкоридже и сообщил его сотрудникам, что слышит голоса в собственной голове. Некоторые из этих голосов, по словам мужчины, велели ему присоединиться к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После этого он был доставлен в психиатрическую клинику для оценки душевного здоровья — но, по всей видимости, был признан вменяемым.

Какими мотивами руководствовался Сантьяго, пока не установлено. Следствие рассматривает две версии — влияние психического заболевания и терроризм.

Как ранее сообщали «Известия», стрелок убил пять человек и ранил 13, восемь из которых остаются в больницах. Задержав стрелявшего, полиция приступила к обыску территории аэропорта, в ходе которого был обнаружен подозрительный пакет. Его решили взорвать. Кроме того, правоохранительные органы ищут автомобиль, который Сантьяго, возможно, оставил на стоянке аэропорта.

Читайте также:

СМИ узнали имя стрелка из аэропорта во Флориде

Жертвами стрельбы в аэропорту Флориды стали пять человек

Известия // суббота, 7 января 2017 года

Стрелок из аэропорта Флориды жаловался ФБР на голоса в голове

Эстебан Сантьяго, убивший пять человек в аэропорту Форт-Лодердейл, несколько месяцев назад обращался в спецслужбу с жалобами

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Количество рабочих часов в год в разных странах и место России в списке — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

О том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке