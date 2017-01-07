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Электроснабжение Люберец восстановлено после крупной аварии

До этого около 100 тыс. человек сидели без света из-за крупной аварии на энергоподстанции

Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов сообщил о восстановлении электроснабжения города Люберцы. По словам чиновника, подачу электроэнергии удалось восстановить в 0.45 7 января.

До этого около 100 тыс. человек сидели без света из-за крупной аварии на энергоподстанции 110 кВ «Красково», передает «Интерфакс». Авария произошла накануне в 20.35, ее последствия затронули центр городского округа Люберцы.

В результате были обесточены 115 трансформаторных подстанций АО «Мособлэнерго» и некоторые другие объекты.

Власти сформировали на месте происшествия оперативный штаб, куда вошли представители коммунальных организаций, энергетических компаний и муниципальных органов власти. Дмитрий Пестов взял координацию работы штаба под личный контроль, соответствующее поручение дал ему губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Электроснабжение Люберец восстановлено после крупной аварии

До этого около 100 тыс. человек сидели без света из-за крупной аварии на энергоподстанции

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