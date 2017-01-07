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Москва, Белград, Мадрид: ЦСКА уступает «Реалу»

Впервые за шесть лет армейцы потерпели три поражения подряд в Евролиге

В рамках 16-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА уступив в гостях испанскому «Реалу» (85:95). Самым результативным игроком встречи стал Йонас Мачюлис, набравший 20 очков. 

ЦСКА прилетел в Мадрид после двух подряд поражений в Евролиге, и по словам главного тренера команды Димитриса Итудиса игроки команды горели желанием реабилитироваться. Однако причин продлить неудачную серию было хоть отбавляй. В нынешнем сезоне «Реал» потерпел всего одно домашнее поражение в Евролиге, а в последних матчах 2016 года буквально катком прошелся по своим соперникам. ЦСКА же попал в небольшую функциональную яму, фирменная защита Димитриса Итудиса явно дала трещину. К тому же, после травмы в состав «Королевского клуба» вернулся самый обсуждаемый игрок европейского баскетбола, 17-летний Лука Дончич.

В первой половине встречи словенский вундеркинд сделал пять передач и активно вел своих партнеров вперед. На площадке же солировал другой игрок «Реала» — литовский форвард Йонас Мачюлис, набравший 14 очков и показавший высочайший процент трехочковых попаданий (67%). У ЦСКА же дальние броски явно не пошли (ноль из шести), поэтому счастье пришлось искать под кольцом. Благодаря удачным действиям Джеймса Огастина и Нандо Де Коло армейцы ввязались в погоню. Проход Дмитрия Кулагина на последних секундах второй четверти сократил отставание до «-4» (46:50).  

На перерыв арбитры встречи уходили под оглушительный свист 15-тысячного зала, заполненного под завязку. Зрителей, видимо, смутило несколько спорных решений в пользу гостей. В третьей четверти давление на судей еще больше возросло, однако это не помешало интернациональной судейской бригаде дать баскетболистам «Реала» два фола в нападении подряд. На площадке тем временем шла равная борьба, однако в концовке третьей четверти хозяева все же вырвались вперед. Бывший центровой «Локомотив-Кубань» Энтони Рэндолф доминировал под чужим кольцом, а разыгрывающий хозяев Серхио Юль провел выдающийся десятиминутный отрезок, сохранив преимущество «+4». 

В заключительной четверти Юль продолжил творить чудеса, а вот лидер армейцев Де Коло слабо провел заключительный отрезок игры. В трех решающих атаках партнеры отдавали мяч французскому защитнику, но Де Коло всякий раз был разгадан своими оппонентами. В итоге заслуженная победа «Реала» и третье подряд поражение ЦСКА. Предыдущая трехматчевая серия поражений ЦСКА в Евролиге датируется ноябрем-декабрем 2010-го.

Армейцы по-прежнему сохраняют первое место, но соперники подобрались уже совсем близко. У четырех клубов на всего на одну победу меньше («Реал», «Баскония» и «Олимпиакос»). Итоги встречи подвел наставник армейцев Димитрис Итудис. 

— У каждой из четвертей был разный рисунок, — отметил на пресс-конференции греческий специалист. — Ключевой момент был за 3.46 до конца, когда счет был 85-83, и мы не смогли защититься, да еще сделали три потери. Этот фрагмент не отражает картины игры, хотя цифры говорят не в нашу пользу. Соотношение перехватов к потерям у нас «-13», мы позволили соперникам сделать 16 подборов на своем щите. При этом команда сражалась, оставалась в игре. Где-то нам не хватило удачи, в кольцо влетели сложные мячи на последних секундах владений, но удача обычно оказывается на стороне тех, кто проявляет больше желания и решительности. Постараемся держаться вместе и реабилитироваться, будем работать дальше. Понятно, когда мы начали сезон с отметки 6-0, многие похлопывали нас по плечам, приговаривая, какая классная у нас команда. А теперь нам приходится по пальцам пересчитывать друзей и тех, кто в нас верит. Главное, что мы в ЦСКА верим в команду.

Корреспондент «Известий» обратился за комментарием к разыгрывающему ЦСКА Аарону Джексону. 

— «Реал» всегда сильно играет дома и сегодняшний матч не стал исключением, — рассказал Джексон. — Мадридцы использовали свои сильные стороны, а мы вновь слабо сыграли в защите. 95 пропущенных очков — это очень много. Сложно говорить, что нам помешало в этот раз. Тренерский штаб сделает анализ игры и доведет его до нас. В команде нет уныния, это только середина регулярного сезона. Впереди у нас будет еще много игр, в которых мы сможем показать качественный баскетбол. Мы по-прежнему лидируем в турнирной таблице и не намерены отдавать первое место конкурентам.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Москва, Белград, Мадрид: ЦСКА уступает «Реалу»

Впервые за шесть лет армейцы потерпели три поражения подряд в Евролиге

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