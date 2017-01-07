Путин предсказал, что новый год будет лучше предыдущего

Российский лидер Владимир Путин после рождественского богослужения, на котором он присутствовал в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, встретился с новгородскими рыбаками, передает «Интерфакс».

Глава государства познакомился с ними в минувшем сентябре в ходе своей поездки по озеру Ильмень в сопровождении главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

Общаясь с рыбаками, которые также присутствовали на богослужении, Путин заверил их, что наступивший 2017 год будет лучше, чем прошедший 2016-й. Кроме того, российский лидер поблагодарил рыбаков за поддержку, ставшую залогом успехов в минувшем году. «Без вашей поддержки не может быть никаких успехов», — подчеркнул президент.

Путин поинтересовался у рыбаков, каким оказался их улов в 2016 году. Оказалось, что он был меньше планируемого, поскольку озеро слишком рано покрылось льдом.

При этом рыбаки поблагодарили президента за оперативную помощь в решении проблем, на которые они пожаловались в ходе сентябрьской встречи сразу после знакомства с ним. Новгородцы утверждают, что некоторые обозначенные ими проблемы были решены в буквальном смысле за считанные дни.

Кроме того, на рождественской встрече рыбаки поведали главе государства несколько забавных историй, связанных со своим промыслом, и обсудили с ним разные рецепты приготовления ухи.

В завершение встречи Владимир Путин получил приглашение вновь наведаться на Ильмень — теперь уже весной, чтобы порыбачить. «Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке?» — ответил президент рыбакам.

Ранее «Известия» сообщали о том, что после рождественского богослужения российский лидер побывал на экскурсии в знаменитом Георгиевском соборе Свято-Юрьева монастыря, где осмотрел сохранившиеся фрагменты фресок и другие обнаруженные археологами объекты.