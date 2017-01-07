В Facebook выложили запись разговора о захвате власти на Украине

Бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов выложил на своей страничке в Facebook аудиозапись разговора, который депутат Верховной рады Сергей Пашинский и экс-замгубернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан вели о захвате власти в стране.

Расшифровку беседы опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Инициатива, как следует из аудиозаписи, принадлежала Пашинскому, который осенью 2014 года предлагал своему собеседнику «руководитель этой страной, чтоб она процветала». Корбан не разделял воодушевления своего визави и просил его «не говорить такие вещи».

Пашинский в ответ заверял, что является «другом» Петра Порошенко и собирается захватить власть для него, а потом сразу же «расстрелять первыми» тех приближенных политика, которые называют его врагом.

«Они ничего делать не умеют. Даже воровать не умеют!» — возмущался депутат Верховной рады.

Как ранее сообщали «Известия», генеральная прокуратура Украины полагает, что это Пашинский в феврале 2014 года помог скрыться лицам, в чьем автомобиле активисты майдана обнаружили снайперскую винтовку. Ее минувшим летом нашли в пруду одного из парков Голосеевского района украинской столицы.

В конце декабря Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине государственным переворотом, в результате которого тогдашний президент страны Виктор Янукович лишился власти и вынужден был бежать за границу.