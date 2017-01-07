WikiLeaks прокомментировал доклад спецслужб США о российских хакерах

Администрация скандально известного сайта WikiLeaks, специализирующихся на публикации секретной информации и других разоблачениях, прокомментировала в своем Twitter доклад американских спецслужб о воздействии атак «российских хакеров» на ход президентских выборов в США.

Руководство WikiLeaks сослалось на свое сделанное ранее заявление о том, что информаторы сайта не связаны с каким-либо государством.

«Ничего в опубликованном сегодня американской разведкой докладе не противоречит нашему заключению, что источники WikiLeaks, связанные с информацией о выборах, не имеют отношения к государствам», — написано в микроблоге администрации сайта.

Как ранее сообщали «Известия», ЦРУ, АНБ и ФБР подготовили совместный доклад, в котором российские власти обвиняются в организации кибератак для влияния на избирательный процесс в США с целью привести к власти республиканца Дональда Трампа и помешать победе кандидата-демократа Хиллари Клинтон.

Вместе с тем в докладе признается, что приписываемая России киберактивность никоим образом не сказалась на процессе и результате подсчета голосов избирателей.

Кроме того, авторы доклада утверждают, что им удалось выявить посредников между РФ и администрацией сайта WikiLeaks, передавших документы Демократической партии США для публикации.