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Росгвардии обещали модернизированные бронетранспортеры к концу года

Предполагается, что войска национальной гвардии РФ получат пять машин БТР-82В с обновленной «начинкой»

Во второй половине нового года Росгвардия начнет получать модернизированные бронетранспортеры БТР-82В, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главнокомандующего войск Росгвардии Сергея Ерыгина.

Он уточнил, что для Росгвардии планируется закупить пять БТР-82В, которые представляют собой модернизированную версию БТР-80 с возможностью полной замены «начинки» при сохранении башенной установки.

При этом на вооружении российской армии в настоящее время состоит другая версия — БТР-82А с более мощным двигателем, новым боевым модулем с 30-миллиметровой автоматической пушкой, новой системой управления огнем и двухплоскостным стабилизатором.

Как сообщали «Известия», в декабре президент РФ Владимир Путин утвердил эмблему, знамя и флаг войск Росгвардии, который представляет собой «прямоугольное двустороннее белое полотнище с четырехконечным крестом с расширяющимися концами».

Известия // суббота, 7 января 2017 года

Росгвардии обещали модернизированные бронетранспортеры к концу года

Предполагается, что войска национальной гвардии РФ получат пять машин БТР-82В с обновленной «начинкой»

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