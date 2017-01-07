В подмосковном Королеве 59 жилых домов остались без отопления

59 жилых домов в подмосковном Королеве остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.



«В Королеве в субботу с 07:00 в связи с утечкой на теплотрассе прекращена подача теплоносителя. В результате без отопления остались 59 многоквартирных домов разной этажности в микрорайоне Юбилейный», — приводит Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) слова представителя ведомства.

Над устранением последствий аварии работают сотрудники ООО «Теплосеть». Срок окончания работ уточняется.

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