Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
7 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В подмосковном Королеве 59 жилых домов остались без отопления

Подача теплоносителя прекращена из-за утечки на теплотрассе

59 жилых домов в подмосковном Королеве остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«В Королеве в субботу с 07:00 в связи с утечкой на теплотрассе прекращена подача теплоносителя. В результате без отопления остались 59 многоквартирных домов разной этажности в микрорайоне Юбилейный», — приводит Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) слова представителя ведомства.

Над устранением последствий аварии работают сотрудники ООО «Теплосеть». Срок окончания работ уточняется.

Ранее ГУ МЧС РФ по Москве предупредило о похолодании до минус 35 градусов в столичном регионе 7-9 января.

Читайте также:

Прошедшая рождественская ночь стала самой холодной с начала века

Известия // суббота, 7 января 2017 года

В подмосковном Королеве 59 жилых домов остались без отопления

Подача теплоносителя прекращена из-за утечки на теплотрассе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Инфографика

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Количество рабочих часов в год в разных странах и место России в списке — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

О том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Фотолента

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке