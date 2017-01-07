Европа закупила рекордный объем газа по «Северному потоку»

В условиях повышенного спроса на газ в Европе «Газпром» три дня подряд — 4, 5 и 6 января — фиксирует новый рекордный объем поставок газа по экспортному газопроводу «Северный поток» из России в Европу через Балтийское море. Показатель достиг 165,2 млн кубометров в сутки. Об этом говорится в сообщении компании.

Суточный объем экспорта газа вырос уже с первого дня 2017 года, 1 января впервые достигнув 160,75 млн кубометров в сутки. При этом, 2, 3 и 4 января показатель ежедневно увеличивался: поставки составили, соответственно, 161, 163,1 и 165,2 млн кубометров в сутки.



«В настоящее время объем загрузки «Северного потока» в пересчете на год на 10% превышает проектные объемы газопровода. Европейские потребители выбирают его за высокую надежность транспортировки газа. Это не только бестранзитный газопровод, напрямую соединяющий газотранспортные системы России и Европы, но и, что очень важно, газопровод современный и высокотехнологичный», — сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Миллер заверил, что данный газопровод десятилетиями будет обеспечивать Европу российским газом. Такими же преимуществами будет обладать и «Северный поток — 2», гарантировал он.



Вместе с тем, «Газпром» 6 января уже во второй раз с начала года зафиксировал новый исторический суточный максимум объема поставок газа в дальнее зарубежье. Показатель составил 615,5 млн кубометров, что на 0,9 млн кубометров больше предыдущего рекордного объема, достигнутого 5 января.

По словам Алексея Миллера, компания вышла на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке.