Лукашенко: мы никому не позволим унижать народ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны никому не позволят унижать граждан республики и само государство. Об этом политик сообщил в ходе посещения собора Сошествия Святого Духа в Минске.



«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать», — приводит «РИА Новости» слова белорусского лидера.

Александр Лукашенко пояснил, что его главной задачей является обеспечение стабильности в стране, а также защита государственности и земли, на которой живет белорусский народ.

«Как только мы сотрясем нашу Белоруссию, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо», — подчеркнул президент республики.

Ранее белорусский лидер заявил в своем новогоднем обращении к гражданам страны, что Белоруссия не является источником агрессии и угроз, но вместе с тем отметил, что «порох надо держать сухим».