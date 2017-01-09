На пороге новых баталий

Триумфальный въезд 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом состоится 20 января. Его победа — это, конечно, не восьмое чудо света, но, безусловно, событие весьма неординарное.

Против Трампа сражались не только оппоненты из Демократической и других партий, но и так называемый истеблишмент его собственной Республиканской партии, а также подавляющее большинство СМИ и многие олигархи, традиционно поддерживающие республиканцев.

К его врагам присоединились и все разведывательные структуры, а их в Америке целых 17. Наверняка были и другие противники как в стране, так и за рубежом, предпочитавшие себя не афишировать.

Количество грязи и оскорблений, выливавшихся на Трампа из уст противников и со страниц СМИ, включая газеты и ТВ, считавшиеся до последнего времени респектабельными, должны были полностью уничтожить его в глазах рядовых избирателей. Тем не менее, вопреки всем предсказаниям, этого не случилось.

Впрочем, после 20 января наступят будни и время выполнять предвыборные обещания. Понятно, что он не сможет выполнить все из них, и уже сейчас в его заявлениях есть намеки на будущие компромиссы, что вполне естественно. Однако, пожалуй, главная интрига — будущая внешняя политика США и отношения с Россией.

Как известно, именно Россия и ее президент Владимир Путин постоянно присутствовали не только в американской избирательной кампании, но продолжают и будут дальше играть большую роль в политической жизни страны.

Клинтон и ее команда сделали ставку на демонизацию Путина и прямое обвинение Трампа в том, что он является агентом Кремля. Лучшие ораторы и журналисты были брошены на эту работу, но оказалось, что их усилий было недостаточно.

Однако наивно думать, что то самое политическое болото, которое Трамп обещал осушить, так просто сдастся и последует за новым президентом для осуществления заявленного им практического переформатирования всей внутренней и внешней политики страны. Такие реформы могут затронуть важнейшие интересы слишком крупных и влиятельных сил, которые будут делать все возможное для противодействия реализации идей Трампа.

У противников сближения России и США есть на это еще одна важная причина. Дело в том, что Трамп неоднократно заявлял, что его немедленной инициативой после вступления в должность будет предложение Путину о сотрудничестве по борьбе с исламским терроризмом, и есть основания предполагать, что такие консультации между его командой и Москвой уже начались.

Понятно, что такое сотрудничество предполагает прежде всего тесное взаимодействие разведок двух стран, и подобные попытки уже были в прошлом — например, после событий 11 сентября 2001 года в Афганистане и в 2011 году в Ливии. Однако более кардинальные и далеко идущие предложения Путина и Медведева тогда были отвергнуты Бушем и Обамой. Теперь Трамп собирается отнестись к таким идеям серьезно, что вызывает резкое противодействие со стороны спецслужб США. Как известно, последние 12–15 лет их усилия были направлены не на поиски путей сотрудничества, а как раз на сдерживание России, и потому повернуть руль практически в противоположную сторону им будет довольно сложно.

Теперь выясняется, что Обама, в отличие от своих предшественников, не собирается удаляться на покой и не вмешиваться в работу нового президента. Возвращаться в свой родной Чикаго он не намерен, а планирует поселиться в Вашингтоне и набрать профессиональную команду, в том числе из уходящих в отставку работников разведывательных структур, для противодействия реформам Трампа.

В конгрессе также сформировано мощное антироссийское лобби, которое должно быстро провести через парламент очередной пакет санкций, чтобы затруднить Трампу процесс налаживания отношений с Россией.

Большие баталии развернутся также в ближайшее время в сенате при обсуждении и утверждении кандидатов, выдвинутых Трампом на кабинетные посты. У многих из них есть серьезные противники, но именно вокруг кандидата на должность государственного секретаря Рекса Тиллерсона уже давно идут жаркие дискуссии из-за его якобы тесных отношений с Россией и ордена Дружбы, который тот получил из рук Владимира Путина.

Результат этой борьбы будет первым важным тестом для Трампа, и поэтому сейчас в Вашингтоне идут сложные закулисные торги и переговоры в поисках какого-либо компромисса, например, назначения в качестве первого зама госсекретаря известного антироссийского ястреба Джона Болтона. Вот и Тиллерсон, желая также показать свою жесткую позицию, сравнил Россию и Путина с хулиганами на детской площадке, которые признают только силу. Возможно, эта фраза поможет ему получить пару недостающих голосов.

Так или иначе, уже очевидно, что победа на выборах была для Трампа лишь первым и не самым трудным шагом в его борьбе с вашингтонским истеблишментом. Впереди — решение огромного количества важных проблем, и как человек, поверивший и голосовавший за него, я могу только пожелать ему удачи.

Автор — президент Американского университета в Москве