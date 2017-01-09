Более 40 рейсов в аэропортах Москвы отменены, около 20 задержаны

В московских аэропортах отменены более 40 рейсов, еще 20 задержаны. Об этом сообщается на портале «Яндекс.Расписание».

В Домодедово отменены 10 рейсов, еще 15 задержаны. В Шереметьево с опозданием будут выполнены пять рейсов, еще 32 отменены. Во Внуково задержан один рейс.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, сегодня днем в Москве будет около 20 градусов мороза, ожидается солнечная погода, местами на дорогах возможна гололедица.

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