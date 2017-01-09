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Комитет ГД выступил за оповещение родных заключенных об их переводе

Глава комитета по госстроительству и законодательству подчеркнул, что родственники должны знать, где находится близкий им человек

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников поддержал поправки об обязательном оповещении родственников заключенного о месте отбывания его наказания.

Ранее введение соответствующих изменений в законодательство поддержал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, комментируя перевод осужденного активиста Ильдара Дадина в другую колонию.

«Я считаю, что такие поправки нужны, потому что родственники и близкие люди должны знать, где находится их близкий человек», — подчеркнул Павел Крашенинников. Его слова цитирует «Интерфакс».

Он также отметил, что комитет ГД по госстроительству и законодательству готов сотрудничать с Советом по правам человека РФ при подготовке этих поправок.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Комитет ГД выступил за оповещение родных заключенных об их переводе

Глава комитета по госстроительству и законодательству подчеркнул, что родственники должны знать, где находится близкий им человек

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