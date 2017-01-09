Комитет ГД выступил за оповещение родных заключенных об их переводе

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников поддержал поправки об обязательном оповещении родственников заключенного о месте отбывания его наказания.



Ранее введение соответствующих изменений в законодательство поддержал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, комментируя перевод осужденного активиста Ильдара Дадина в другую колонию.

«Я считаю, что такие поправки нужны, потому что родственники и близкие люди должны знать, где находится их близкий человек», — подчеркнул Павел Крашенинников. Его слова цитирует «Интерфакс».

Он также отметил, что комитет ГД по госстроительству и законодательству готов сотрудничать с Советом по правам человека РФ при подготовке этих поправок.