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Певец Александр Новиков дал подписку о невыезде

Ранее известный автор-исполнитель был отпущен из-под домашнего ареста

Фото: ТАСС/Валадимир Жабриков

С обвиняемого в мошенничестве певца Александра Новикова взяли подписку о невыезде.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Свердловской области.

«Могу точно сказать, что в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, теперь певец должен отчитываться перед следователем обо всех своих перемещениях.

В декабре Новиков был отправлен под домашний арест. Позднее Свердловский областной суд по жалобе адвоката музыканта и прокуратуры отменил эту меру пресечения.

Напомним, барда обвиняют в хищении 35,6 млн рублей у 65 дольщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Новиков не признает своей вины.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Певец Александр Новиков дал подписку о невыезде

Певец Александр Новиков дал подписку о невыездеРанее известный автор-исполнитель был отпущен из-под домашнего ареста

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