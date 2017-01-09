Певец Александр Новиков дал подписку о невыезде

С обвиняемого в мошенничестве певца Александра Новикова взяли подписку о невыезде.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Свердловской области.

«Могу точно сказать, что в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, теперь певец должен отчитываться перед следователем обо всех своих перемещениях.



В декабре Новиков был отправлен под домашний арест. Позднее Свердловский областной суд по жалобе адвоката музыканта и прокуратуры отменил эту меру пресечения.



Напомним, барда обвиняют в хищении 35,6 млн рублей у 65 дольщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Новиков не признает своей вины.

