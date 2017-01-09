Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Пять дней до российской границы

Белоруссия ввела безвизовый режим для иностранных граждан 80 государств, включая США и страны ЕС

Фото: РИА НОВОСТИ/Андрей Александров

Решение Белоруссии о введении безвизового режима для граждан 80 государств, включая США и страны Евросоюза, требует консультаций и уточнения последствий подобных действий, считают в России. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что предпринятые белорусской стороной шаги — внутреннее дело республики, однако невозможно не учитывать риски, появившиеся в связи с принятием подобного решения и для России.

Существуя в рамках Союзного государства, Россия и Белоруссия на протяжении последних 20 лет придерживались политики прозрачных границ. Лишь в последнее время на этом треке появились некоторые проблемы. Первыми об этом заговорили в Минске, когда Москва напомнила соседу о необходимости прохождения гражданами третьих стран, прибывающих из Белоруссии в Россию, международных пунктов пропуска. В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вопрос можно было бы решить, создав единое визовое пространство в рамках Союзного государства. Правда, в Минске 9 января без предварительных консультаций решили в одностороннем порядке форсировать события указом о введении безвизового режима для иностранных граждан 80 государств, включая США и членов ЕС.

«Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств», — отмечается на официальном сайте президента республики.

В конце заявления всё же говорится, что «устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется)».

Как рассказали «Известиям» в Госдуме, 10 января члены комитета по делам СНГ проведут встречу с послом республики в России Игорем Петришенко для разъяснения ситуации. 

— Трудно сказать, какое решение будет принято Москвой, но ситуация требует немедленных консультаций и уточнения возможных последствий. Безусловно, сам по себе этот шаг должен был бы быть согласован с Россией, поскольку РФ и Белоруссия, находясь в Союзном государстве, отрегулировали вопросы пересечения российско-белорусской границы. Она на данный момент не является «стандартной» нашей границей с другими государствами. Мы не отмечаем пересечение границы из России в Белоруссию и обратно. Если Минск решает вопрос таким образом, то совершенно очевидно, что люди, желающие злоупотребить жестом со стороны Белоруссии, вполне в состоянии это сделать. И, прибыв куда-либо на границу с Белоруссией, элементарно могут оказаться на территории России. Причем делать это совершенно необязательно с помощью авиационного транспорта, можно просто сесть в автомобиль, — сказал «Известиям» директор Института стран СНГ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Как рассказал информированный источник «Известий» в правоохранительных органах, в настоящее время необходимо дождаться разъяснения ФСБ России и соответствующих структур Белоруссии, которые они должны дать гражданам 80 стран.

До гостей Белоруссии будет доведена информация о том, что если они всё же решат в нынешней ситуации без визы перебраться на российскую территорию, их могут ждать соответствующие меры за нарушение миграционного законодательства РФ. В частности, выдворение с территории России и запрет на дальнейшее посещение страны, а скорее всего, не только России, но также и Белоруссии.

Кроме того, по словам источника «Известий», в ближайшее время будут организованы мобильные посты на трассах Россия–Белоруссия внутри границ РФ для проверки возможных нарушителей. Как правило, такие группы создаются из числа сотрудников ФСБ. Не исключены и традиционные рейдовые мероприятия в отношении нелегалов в местах их возможного пребывания и на транспорте как в России, так и в Белоруссии.

Как сказал «Известиям» экс-сотрудник Федеральной пограничной службы России, «серьезной проблемы в этой ситуации нет».

— Существуют соглашения между РФ и Белоруссией в рамках Союзного государства об обеспечении пограничной безопасности. Они обязывают наши страны в подобной ситуации действовать синхронно. Эти соглашения подписаны и ратифицированы в обоих наших государствах, — полагает собеседник «Известий». — К тому же для представителей Евросоюза, будь то поляки, французы или немцы, просто нет смысла нарушать нашу границу таким образом. Они ведь прекрасно понимают последствия. Не стоит забывать и о том, что перед Россией также стоит вопрос безвизового режима с Евросоюзом, в котором заинтересованы все.

Что касается финансового аспекта подобного решения белорусских властей, то в России не видят прямых экономических последствий для России в связи с открытием границ Белоруссией. Между тем в Минэке ситуацию оставили без комментариев.

— Понятно, что это очередной ход белорусского руководства в рамках «транзитной войны» с Россией. Но если европеец въедет в Россию после того, как приедет в Белоруссию без визы, то, с точки зрения РФ, он незаконно пересечет границу, — сказал «Известиям» заместитель завкафедрой региональной экономики и экономической географии ВШЭ Алексей Скопин. — Скорее всего, России придется пойти на жесткие шаги, ведь на территорию нашей страны будут незаконно проникать европейцы, среди которых вполне могут быть и потенциальные террористы.

Читайте также:

Белоруссия отменяет визы для граждан США и ЕС

Белоруссия повышает тарифы на транспортировку российской нефти

Россия и Белоруссия: есть что обсудить

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Пять дней до российской границы

Пять дней до российской границыБелоруссия ввела безвизовый режим для иностранных граждан 80 государств, включая США и страны ЕС

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке