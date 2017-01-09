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В Совфеде выступили против введения резких антитабачных запретов

По мнению главы социального комитета верхней палаты парламента, в борьбе с курением более результативным будет поощрение здорового образа жизни

Резкое введение запретов в рамках борьбы с табакокурением может вызвать отторжение у общества, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. По его мнению, в этом случае более результативными будут меры поощрения здорового образа жизни.

Ранее глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай сообщил, что министерство планирует ввести в рамках антитабачной концепции полный запрет на курение в коммунальных квартирах, на остановках, во всех видах общественного транспорта и в личном транспорте в присутствии детей. При этом лица, родившиеся после 2015 года, не смогут приобрести табачные изделия на протяжении всей жизни.

«Мне представляется, что этот вопрос требует очень глубокого обсуждения. Кардинальные резкие решения по борьбе с табакокурением чреваты отторжением подобных предложений у людей», — приводит «РИА Новости» слова Валерия Рязанского.

По его мнению, обществу необходимо самостоятельно и постепенно переходить на здоровый образ жизни, а жесткие запреты могут вызвать пристрастие к другим вредным веществам.

При этом он указал, что введение запрета на приобретение табачных изделий для лиц, рожденных после 2015 года, нарушает конституционные права о равенстве граждан.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

В Совфеде выступили против введения резких антитабачных запретов

По мнению главы социального комитета верхней палаты парламента, в борьбе с курением более результативным будет поощрение здорового образа жизни

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