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Парламент Венесуэлы проголосовал за отстранение президента Мадуро

Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Парламент Венесуэлы принял решение об отстранении президента Николаса Мадуро от должности в силу неисполнения своих обязанностей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Большинство оппозиционных депутатов — 106 человек — признали Мадуро оставившим свой пост. Стоит отметить, что при этом проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.

Отмечается, что депутаты действовали в рамках 233-й статьи конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.

Напомним, что ранее 54-летний Мадуро на случай отставки с высшего государственного поста назначил вице-президента, которым стал 42-летний политик сирийско-ливанского происхождения Тарека Эль-Айссами.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Парламент Венесуэлы проголосовал за отстранение президента Мадуро

Парламент Венесуэлы проголосовал за отстранение президента МадуроПроправительственные депутаты покинули зал при начале голосования

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