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Белый дом прокомментировал возможность встречи Трампа и Путина

В администрации Барака Обамы отметили, что такая беседа является допустимой

Встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным является «совершенно допустимой», заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.

У Эрнеста, в частности, спросили, обеспокоен ли Барак Обама встречами новой администрации США с Путиным. На это представитель Белого дома ответил, что такие переговоры являются допустимыми, так как и сам Обама несколько раз встречался с Путиным, передает Федеральное агентство новостей.

«Это совершенно допустимо, что президент США встречается с президентом России», — ответил Эрнест.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в период новогодних праздников Кремль не проводил контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Белый дом прокомментировал возможность встречи Трампа и Путина

В администрации Барака Обамы отметили, что такая беседа является допустимой

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