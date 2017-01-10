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Минтранс организует бесплатный проезд для зрителей Кубка Конфедераций

По словам замминистра транспорта РФ Николая Асаула, подать заявку на бронирование специальных билетов можно будет с 17 января 2017 года

Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул в материале «Известий» рассказал, что для удобства болельщиков во время предстоящего Кубка Конфедераций будут организованы специальные бесплатные «маршруты соревнований».

«Любой зритель, у которого будут билеты на матчи Кубка и паспорт болельщика (Fan-ID), сможет передвигаться между городами-организаторами и внутри них бесплатно», — отметил Асаул.

По словам чиновника, в городе-участнике «маршруты соревнований» будут соединять транспортные объекты, стадионы и фан-зоны, а между городами будут курсировать дополнительные бесплатные железнодорожные составы из купейных вагонов.

Подать заявку на бронирование бесплатных железнодорожных билетов можно будет с 17 января 2017 года на сайте tickets.transport2018.com.

Подробнее — в материале «Известий»: Дорога к чемпионату

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Минтранс организует бесплатный проезд для зрителей Кубка Конфедераций

По словам замминистра транспорта РФ Николая Асаула, подать заявку на бронирование специальных билетов можно будет с 17 января 2017 года

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Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

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