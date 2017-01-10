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Белый дом прокомментировал критику Мэрил Стрип в адрес Дональда Трампа

Пресс-секретарь действующего президента Джошуа Эрнест заявил, что актриса высказала «тщательно продуманную точку зрения»

В Белом доме США прокомментировали заявление голливудской актрисы Мэрил Стрип, выступившей накануне с резкой критикой в адрес избранного президента Америки Дональда Трампа.

Пресс-секретарь действующего президента США Джошуа Эрнест отметил, что актриса высказала «тщательно продуманную точку зрения».

Эрнест добавил, что сам выступления Стрип не видел и с Бараком Обамой ее слова не обсуждал. Представитель Белого дома также подчеркнул, что у американцев есть право на свободу слова, которым они вольны распоряжаться по своему усмотрению, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «Известия» сообщали о том, что накануне во время своей речи на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» Мэрил Стрип напомнила присутствующим о случае, когда Трамп передразнил репортера-инвалида одной из газет. Артистка подчеркнула, что тот случай «разбил ей сердце».

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Белый дом прокомментировал критику Мэрил Стрип в адрес Дональда Трампа

Пресс-секретарь действующего президента Джошуа Эрнест заявил, что актриса высказала «тщательно продуманную точку зрения»

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