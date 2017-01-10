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Володин назвал истерикой расширение «списка Магнитского»

Спикер Госдумы заявил о неэффективной политике Демократической партии США

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Решение о включении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и ряда других граждан РФ в так называемый «список Магнитского» — истерика уходящей администрации США. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с журналистами во вторник.

«Истерика уходящей администрации президента [Барака] Обамы. По другому это не назовешь», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению спикера ГД, демократическая партия, проигравшая на выборах президента США, в настоящий момент ищет виновных в своем поражении.

«Нужно спрашивать с себя в первую очередь и нужно отвечать перед своими избирателями. Когда люди не поддержали, это говорит о том, что политика не эффективна. Это говорит о том, что рядовой избиратель хочет стабильных отношений с Россией и с другими странами», — добавил он.

Накануне администрация США расширила санкционный список граждан РФ, действующий в рамках «закона Магнитского». Американский минфин помимо главы СК РФ внес в список Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна, Андрея Лугового и Геннадия Плаксина.

Аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года он скончался в СИЗО«Матросская Тишина». Причиной смерти Магнитского была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В 2012 году в Соединенных Штатах Америки приняли закон об индивидуальных санкциях против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к смерти юриста.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Володин назвал истерикой расширение «списка Магнитского»

Володин назвал истерикой расширение «списка Магнитского»Спикер Госдумы заявил о неэффективной политике Демократической партии США

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