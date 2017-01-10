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Ассасины против «Викинга»

«Кредо убийцы» сдвинуло российский блокбастер с первой строчки бокс-офиса

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Первую позицию в пятерке лидеров российского проката за уикенд 5–8 января занял голливудский фильм «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером, сообщает портал «Кинодата». Сборы ленты составили 620 млн рублей. Таким образом, «Кредо убийцы» пустилось вдогонку за российским блокбастером «Викинг», побившим в новогодние каникулы все прокатные рекорды отечественных картин.

Переместившийся на второе место «Викинг» собрал за вторые выходные 255 млн при общих внушительных сборах 1,215 млрд рублей.

— «Викинг» — первый фильм в истории российского кино, преодолевший миллиардный рубеж всего за девять дней. Также картина показала лучший бокс-офис 1 января, — рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко. — Рекламная и PR-кампания российского блокбастера «Викинг» была настолько масштабной, насколько только можно себе представить. А в результате мы видим, что это кино привлекает как взрослую, так и семейную аудиторию. Впервые в прокат вышло сразу два варианта фильма — с маркировками «12+» и «18+». Думаю, это разумное маркетинговое решение рынок будет использовать и в будущем.

Фото: централ Партнершип

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Третье место уверенно заняла российская анимационная лента «Три богатыря и Морской царь» — 252 млн за выходные при общей кассе 680 млн, четвертое — семейная комедия «Монстр-траки» — 150 млн. Замыкает пятерку лидеров космическая love story «Пассажиры» — 125 млн при общей кассе 910 млн.

— В предстоящий уикенд в прокат выходит мюзикл «Ла-Ла Ленд», ставший фаворитом премии «Золотой глобус», — кино для тех, кто мечтает о продолжении праздников, — отметил Глушко. — Триумф фильма, безусловно, положительно скажется на его продвижении. Все, кто посмотрел этот фильм в новогоднюю ночь в киноцентре «Октябрь», остались в восторге.

Промокампания еще одной новинки недели «Почему он?» обещает фантастическую комедию с Джеймсом Франко в главной роли. Криминальная драма «Закон ночи» также привлечет свою аудиторию. Это уже вторая после «Операции «Арго» работа оскароносца Бена Аффлека в качестве режиссера.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Ассасины против «Викинга»

Ассасины против «Викинга»«Кредо убийцы» сдвинуло российский блокбастер с первой строчки бокс-офиса

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