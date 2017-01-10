Песков прокомментировал расширение «списка Магнитского»

Расширение американского «списка Магнитского» — дополнительный шаг по рукотворной деградации отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Это дополнительные шаги по такой, знаете, рукотворной деградации наших отношений», — сказал он журналистам.

При этом, говоря о возможном введении ответных мер, Песков сказал, что пока не может ответить на этот вопрос.

Накануне американский минфин расширил так называемый список Магнитского, включив в него председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, Андрея Лугового, Дмитрия Ковтуна, Станислава Гордиевского и Геннадия Плаксина.