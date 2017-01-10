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СК допросил водителя экс-главы Минэка Улюкаева как свидетеля

Также были допрошены врач скорой помощи, приезжавшей к бывшему министру домой, и понятой

Следователи допросили водителя бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева в качестве свидетеля, сообщила его адвокат Лариса Каштанова.

По ее словам, также были допрошены врач скорой помощи, приезжавшей к Улюкаеву домой, и понятой, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что показания против экс-главы Минэкa дали ряд сотрудников этого ведомства, а также Росимущества.

Кроме того, как указал следователь в Басманном суде, некоторые свидетели по этому делу могут быть переквалифицированы в подозреваемых.

Напомним, об аресте Улюкaeв стало известно в ночь на 15 ноября. По данным следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти».

Позже в этот же день Улюкaeв был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

СК допросил водителя экс-главы Минэка Улюкаева как свидетеля

Также были допрошены врач скорой помощи, приезжавшей к бывшему министру домой, и понятой

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