Росстат: россияне стали есть меньше мяса, рыбы и молочных продуктов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подготовила ежегодный сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели», из которого следует, что с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), сахара (на 1 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг).

По оценкам экспертов, в частности, это связано с продуктовым эмбарго и контрсанкциями. В то же время специалисты отметили резкое увеличение потребления овощей и бахчевых.

«В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов», — пояснила «Известим» генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргарита Попова.

Эксперты также отметили, что тенденция перехода покупателей с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров может отрицательно сказаться на демографии.

Подробнее — в материале «Известий»: Россияне перешли на овощную диету

