Задолженность россиян перед кредиторами составила 15,5 млрд рублей

Национальный центр банкротств (НЦБ) подсчитал для «Известий», что общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила к концу 2016 года 15,5 млрд рублей.

В организации установили, что величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн рублей. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, составляет более половины от всей суммы безнадежных кредитов — 50,63%, или 6,99 млрд рублей.

В НЦБ отметили, что долг может быть либо полностью списан, либо реструктуризирован, что влечет за собой потери для кредитных организаций. При этом отмечается, что кредитные организации и заемщики только выиграют от признания безнадежных должников несостоятельными.

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