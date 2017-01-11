Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Задолженность россиян перед кредиторами составила 15,5 млрд рублей

Величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина на конец 2016 года составляет в среднем 1,27 млн рублей

Национальный центр банкротств (НЦБ) подсчитал для «Известий», что общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила к концу 2016 года 15,5 млрд рублей.

В организации установили, что величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн рублей. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, составляет более половины от всей суммы безнадежных кредитов — 50,63%, или 6,99 млрд рублей.

В НЦБ отметили, что долг может быть либо полностью списан, либо реструктуризирован, что влечет за собой потери для кредитных организаций. При этом отмечается, что кредитные организации и заемщики только выиграют от признания безнадежных должников несостоятельными.

Подробнее — в материале «Известий»: Банкротство физлиц обойдется банкам в 15,5 млрд рублей

Читайте также:

Долги регионов снизились на 100 млрд

Известия // среда, 11 января 2017 года

Задолженность россиян перед кредиторами составила 15,5 млрд рублей

Величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина на конец 2016 года составляет в среднем 1,27 млн рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке