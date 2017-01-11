Трамп назвал сообщения о сборе РФ компромата на него «охотой на ведьм»

Избранный президент США Дональд Трамп назвал сообщения о том, что российские спецслужбы якобы владеют компрометирующей республиканца информацией личного и финансового характера, «ложными новостями» и «тотальной политической охотой на ведьм», сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Ложные новости — тотальная политическая охота на ведьм!», — говорится в сообщении Трампа в Twitter.



FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

Ранее американские СМИ распространили информацию, что данные предположения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. Позже издание BuzzFeed опубликовало этот документ полностью, после чего Трамп сослался на материал и поставил хештег #FakeNews.



Стоит отметить, что ранее Трамп уже упоминал выражение «политическая охота на ведьм» в контексте обвинений в адрес России в кибератаках.