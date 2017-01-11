Трамп назвал сообщения о сборе РФ компромата на него «охотой на ведьм»

Ранее американские СМИ распространили информацию о том, что российские спецслужбы владеют компрометирующим досье на избранного главу США
Избранный президент США Дональд Трамп назвал сообщения о том, что российские спецслужбы якобы владеют компрометирующей республиканца информацией личного и финансового характера, «ложными новостями» и «тотальной политической охотой на ведьм», сообщает «Федеральное агентство новостей».
«Ложные новости — тотальная политическая охота на ведьм!», — говорится в сообщении Трампа в Twitter.
FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.
Ранее американские СМИ распространили информацию, что данные предположения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. Позже издание BuzzFeed опубликовало этот документ полностью, после чего Трамп сослался на материал и поставил хештег #FakeNews.
'BuzzFeed Runs Unverifiable Trump-Russia Claims' #FakeNews https://t.co/d6daCFZHNh— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.
Стоит отметить, что ранее Трамп уже упоминал выражение «политическая охота на ведьм» в контексте обвинений в адрес России в кибератаках.