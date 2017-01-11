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Губернатор Кожемяко взял под личный контроль ДТП в Сахалинской области

Глава региона прибыл в Макаровский район, где жертвами столкновения скорой помощи и грузовика стали пять человек

Расследование крупномасштабного ДТП в Макаровском районе Сахалинской области будет проходить под личным контролем главы региона Олега Кожемяко. Губернатор отправился к месту аварии, унесшей жизни пяти человек.

Ранее «Известия» писали, что около 8.00 на трассе «Южно-Сахалинск — Оха» лоб в лоб столкнулись и загорелись машина скорой помощи и грузовик. Скорая везла двоих пациентов и родственницу одного из них.

Жертвами ДТП стали водители обеих машин, больные и сопровождавшая женщина. Медсестра получила травмы и была госпитализирована в больницу города Макаров.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Губернатор Кожемяко взял под личный контроль ДТП в Сахалинской области

Глава региона прибыл в Макаровский район, где жертвами столкновения скорой помощи и грузовика стали пять человек

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