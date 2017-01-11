Песков о словах Тиллерсона в отношении РФ: «Мы не носим розовых очков»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку словам кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о России.

Напомним, экс-глава ExxonMobil, назначенный Дональдом Трампом, 11 января выступит в сенате с речью о политике России в мире, где, по данным американских СМИ, обвинит Москву в игнорировании интересов Вашингтона и в то же время объяснит, почему важен диалог с российской стороной.



По словам Пескова, в Кремле понимают, что кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон будет «жестким человеком» в проведении своей линии и никто не носит по поводу этого «розовых очков».



«Вместе с тем, что бы безусловно хотелось ценить в нем, это готовность слушать аргументацию оппонентов», — сказал представитель президента.



Он отметил, что в Кремле по-прежнему высоко ценят профессионализм будущего госсекретаря и российская сторона всегда была и будет оставаться готовой аргументированно излагать свою позицию.

Песков также подчеркнул, что в любом случае стоит дождаться того, о чем будет говорить Тиллерсон в сенате.