Свидетельства о собственности просят вернуть в офлайн

Отмена бумажного свидетельства о праве собственности может привести к массовому мошенничеству и злоупотреблению чиновниками своими полномочиями. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации адвокатов России за права человека. Они обратились к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой внести изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости», по которому с 1 января этого года вся информация о праве собственности содержится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Для владельцев недвижимости главной новостью этого года стал законопроект Минюста, разрешающий отбирать за долги единственное жилье, если его площадь превышает установленные нормы. Однако юристы отмечают, что этот документ вряд ли будет принят в предложенном виде — в него еще внесут множество поправок. А тем временем уже действует новый закон о регистрации недвижимости, и в нем не меньше спорных вопросов.

По новым правилам вся информация о недвижимости и праве собственности содержится в ЕГРН. А бумажные свидетельства больше не выдаются. Регистрация прав по новому закону занимает от семи до девяти рабочих дней, а постановка на кадастровый учет — от пяти до семи.

Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст считает, что свидетельство было важным документом и отказываться от него преждевременно.

— У человека на руках было подтверждение того, что он является собственником. А сейчас у него ничего не остается. Это ставит гражданина в полную зависимость от данных, внесенных или не внесенных в реестр, и соответственно является грубым нарушением права человека, — считает Мария Баст.

По ее мнению, россияне могут столкнуться с риском лишения их права собственности. Это может произойти путем подкупа регистратора, хакерских атак, коррупционного сговора чиновников или взыскания по долгу.

— Мы предлагаем для исключения массового нарушения прав граждан вернуться к практике выдачи бумажных свидетельств собственникам наряду с внесением данных в реестр, — заявила Мария Баст.

В пресс-службе Росреестра «Известиям» рассказали, что новый закон, наоборот, минимизирует угрозу мошенничества и снижает для граждан и предпринимателей риски операций на рынке недвижимости. Все записи ЕГРН хранятся в надежной электронной базе данных. Ее многократное резервное копирование и высокая степень безопасности повышают уровень защиты сведений.

В Росреестре уверены, что подделать запись в ЕГРН невозможно, так как современные технологии позволяют отследить любое вмешательство в электронный ресурс. А вот бумажное свидетельство сфальсифицировать гораздо легче.

Старший юрист практики «недвижимость» юридической фирмы «Клифф» Анжела Полторак рассказала «Известиям», что для заключения любой сделки с недвижимостью (покупки, продажи, залога, дарения) каждый раз будет нужна свежая выписка из ЕГРН, полученная не более чем за 30 дней до сделки. В электронном виде процедура получения выписки упрощается. Но нельзя исключить попытки умышленного искажения информации, заносимой в ЕГРН, а также технического сбоя системы.

Профессор кафедры государствоведения Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, доктор юридических наук Светлана Бошно полагает, что новый закон о собственности делает услугу доступной и близкой потребителю, но за счет безопасности.

— На собственном адвокатском опыте я убедилась, что нет ничего проще, чем подделать электронные документы. Я уверена, что найдутся коррупционеры, которые воспользуются новыми правилами оформления собственности, — сказала Светлана Бошно.

Но еще большая опасность отсутствия бумажного свидетельства о собственности, по ее мнению, заключается в сбоях электронной системы, которые могут привести к исчезновению всей информации. При этом большинство граждан не доверяют виртуальной системе. Профессор отметила, что социологический опрос, который был проведен по ее инициативе в 17 регионах РФ, показал, что 70% респондентов сомневаются в том, что можно иметь только электронное право.

— С одной стороны, для человека очень важно физическое обладание свидетельством о собственности, которое он может хранить в сейфе. С другой стороны, если незаконным путем были изменены данные в электронном реестре, то свидетельство о собственности может использоваться как доказательство, — сказала Светлана Бошно.

Руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов тоже считает, что бумажные свидетельства о собственности обеспечивают дополнительную гарантию прав граждан.

— Нам обещают замену этих документов выпиской из реестра, но при разработке электронных баз часто допускаются ошибки, и в реальности система может работать не так гладко. Например, в создание публичной кадастровой карты были вложены огромные деньги, но в ней до сих пор некоторые границы участков не соответствуют действительности, — отметил Дмитрий Таганов.

Он подчеркнул, что электронный ресурс существует исключительно в виртуальном пространстве и система может давать сбои. И это подтверждает тот факт, что с 1 января по сей день выписку из Единого госреестра прав ЕГРП получить нельзя. Из-за перевода информационной системы на «новые рельсы» сайт не работает.

В пресс-службе Росреестра «Известиям» сообщили, что с 1 января некоторые разделы на сайте ведомства были закрыты в связи с обновлением контента, но к вечеру 11 января часть из них уже начала работать.

Еще один аргумент в пользу бумажного свидетельства — это возможность быстро подтвердить право собственности в случае конфликтной ситуации. Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов рассказал «Известиям», что у правоохранительных органов больше доверия вызовет документ на бланке, нежели выписка из реестра, которую легко подделать.

— В моей практике были ситуации, когда посторонние люди захватывали помещение собственника и выгнать самозванцев удавалось только с помощью полиции. А теперь представьте, что обе стороны конфликта предъявили полицейским выписки из реестра. В этом случае полицейский будет на стороне того, у кого есть бумажный документ о собственности на официальном бланке, — считает адвокат.

По словам Виталия Богомолова, ситуаций, в которых может понадобиться свидетельство о собственности, — множество. Например, если арендатор перестал выходить на связь с арендодателем, то вскрыть квартиру с помощью спецслужб без предъявления весомого документа будет очень сложно.

Член Московской областной коллегии адвокатов Евгений Шмидт полагает, что отмена бумажного свидетельства о собственности не вызовет негативных последствий, ведь этот документ часто подделывали мошенники. С другой стороны, право собственности регистрируется так быстро, что даже недельной давности свидетельство может не отражать реальной ситуации, поэтому добросовестные риелторы перед сделкой запрашивают информацию в электронном реестре.

— Да, у меня в практике бывали случаи, когда регистраторы вступали в сговор с преступниками. Но это редкость. Думаю, что с отменой бумажного свидетельства о собственности ничего не изменилось, мошенники будут всегда, — полагает Евгений Шмидт.

Исполнительный директор Российской гильдии директоров (РГР) Рустем Галеев рассказал «Известиям», что свидетельство о собственности — это правоподтверждающий документ. А для доказательства права собственности гораздо важнее правоустанавливающие документы, например, договор о купле-продаже. И эти документы остаются на руках у собственников.

С появлением Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) свидетельство о собственности в лучшем случае дублировало выписку из ЕГРП, а в худшем — не соответствовало действительности. Например, если квартира обременена арестом, то это было видно в выписке из ЕГРП, а свидетельство о собственности — «чистое».

— Выписка из ЕГРП при совершении сделок — общепринятая практика. Свидетельство потеряло свой смысл, и от него избавились, — сказал Рустем Галеев.

Но с 1 января 2017 года выписки уже нужно делать не из ЕГРП, а из ЕГРН. Этот реестр включает информацию не только о правах собственности, но и технические характеристики объекта недвижимости.

Юрист РГР Наталья Михайлюкова рассказала, что с отменой свидетельства о собственности у регистраторов появится больше возможностей для злоупотребления своими полномочиями. Однако, по ее мнению, это не повлияет на количество случаев мошенничества.

— Фамилия регистратора фиксируется. А собственник всегда может проверить информацию объекта недвижимости в ЕГРН, — сказала она.

Однако предоставление выписок из ЕГРН платное. Например, по информации Росреестра, стоимость выписки об одном объекте недвижимости стоит 750 рублей для физических лиц и 2200 для юридических. А выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве — 1500 рублей и 2950 рублей для физических и юридических лиц соответственно.