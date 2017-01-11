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«Наша страна открыта для тех, кто хочет здесь развивать свое дело»

Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия заинтересована в инвестициях, в том числе иностранных

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Открывая заседание, глава правительства заявил, что перед государством стоит задача добиться восстановления инвестиционной активности, в том числе со стороны зарубежных инвесторов.

— Мы по-прежнему заинтересованы в расширении сотрудничества с теми, кто готов создавать и развивать проекты в нашей стране. Ценим, что встречный интерес сохраняется, в чем-то он даже укрепился, — сказал Дмитрий Медведев.

Тем не менее, по словам премьер-министра, общие суммы одобренных комиссией сделок пока далеки от показателей более успешного 2014 года и на докризисные объемы Россия пока не вышла.

— Наша страна по-прежнему открыта для тех, кто хочет здесь развивать свое дело, кто понимает, что возможности нашего рынка, нашей экономики большие, кто видит, какие выгоды появляются, например, в связи с созданием Евразийского экономического союза, — продолжил глава правительства.

На заседании комиссии рассмотрели несколько заявок, в том числе от китайской компании «Фонд Шелкового пути», которая хочет приобрести 10% акций российской нефтегазовой компании «Сибур». После заседания Федеральная антимонопольная служба объявила о том, что сделка одобрена.

Привлечение «Фонда Шелкового пути» в качестве стратегического инвестора положительно скажется на укреплении связей с ведущими финансовыми институтами Китая и повысит доступность финансирования инвестиционных проектов, полагают в ФАС.

Напомним, что «Фонд» осуществляет зарубежные инвестиции в области инфраструктуры, энергетики, развития промышленного производства и финансовой кооперации в рамках проекта «Один пояс — один путь», нацеленного на укрепление экономических связей Китая и других стран.

Для китайских представителей приобретение 10% «Сибура» — уже вторая инвестиция в российскую нефтегазовую промышленность. Весной прошлого года «Фонд Шелкового пути» приобрел 9,9% «Ямал СПГ» у компании НОВАТЭК за €1 млрд.

На последнем заседании комиссии в октябре прошлого года премьер также говорил о том, что иностранные инвесторы сохраняют интерес к России, напомнив, что в Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) входят руководители уже 54 глобальных компаний, представляющих различные сегменты экономики.

— В этом году (2016. — «Известия») к нам присоединились ведущие компании Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона по целому ряду сегментов. Надеюсь, это будет хорошим политическим сигналом, — заявил тогда Дмитрий Медведев, выступая на юбилейном, 30-м, заседании КСИИ.

Кроме того, в декабре прошлого года после продажи 19,5% акций «Роснефти» премьер заявил, что такие сделки существенно повышают инвестиционную привлекательность России.

— В результате этих действий мы выполнили все планы по приватизации, которые были на этот год. В результате этой сделки и предшествующих существенно изменяется инвестиционная привлекательность российских активов и экономики, — сказал тогда Дмитрий Медведев.

По данным управления по контролю иностранных инвестиций Федеральной антимонопольной службы, сделки, предварительно согласованные правкомиссией в 2016 году, принесут в российскую экономику порядка 420 млрд рублей.

Наибольшую привлекательность для иностранных инвесторов представляют предприятия атомной сферы, фармкомпании, инфраструктурные объекты, субъекты естественных монополий и предприятия-недропользователи.

Известия // среда, 11 января 2017 года

«Наша страна открыта для тех, кто хочет здесь развивать свое дело»

«Наша страна открыта для тех, кто хочет здесь развивать свое дело»Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия заинтересована в инвестициях, в том числе иностранных

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