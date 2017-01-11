СМИ узнали об увольнении трех заместителей главы «Почты России»

Три заместителя главы «Почты России» Дмитрия Страшнова уходят со своих постов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экономических кругах.

Речь идет о Родионе Шишкове, который отвечал за развитие госуслуг, заместителе по операционному управлению Сергее Тимошине, а также Татьяне Рябовой, отвечающей в компании за работу с кадрами.

Собеседник агентства не уточнил, с чем связан их уход из «Почты России».

Напомним, в конце ноября прошлого года Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и направила в СК РФ материалы проверки в отношении не только главы «Почты России», но и двух директоров департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии.

Минкомсвязи выразило несогласие с доводами Генпрокуратуры, указало на некорректность расчетов и готовит соответствующий ответ.

