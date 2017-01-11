СМИ узнали об увольнении трех заместителей главы «Почты России»

Речь идет о Родионе Шишкове, Сергее Тимошине и Татьяне Рябовой
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Три заместителя главы «Почты России» Дмитрия Страшнова уходят со своих постов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экономических кругах.
Речь идет о Родионе Шишкове, который отвечал за развитие госуслуг, заместителе по операционному управлению Сергее Тимошине, а также Татьяне Рябовой, отвечающей в компании за работу с кадрами.
Собеседник агентства не уточнил, с чем связан их уход из «Почты России».
Напомним, в конце ноября прошлого года Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и направила в СК РФ материалы проверки в отношении не только главы «Почты России», но и двух директоров департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии.
Минкомсвязи выразило несогласие с доводами Генпрокуратуры, указало на некорректность расчетов и готовит соответствующий ответ.