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СМИ узнали об увольнении трех заместителей главы «Почты России»

Речь идет о Родионе Шишкове, Сергее Тимошине и Татьяне Рябовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Три заместителя главы «Почты России» Дмитрия Страшнова уходят со своих постов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экономических кругах.

Речь идет о Родионе Шишкове, который отвечал за развитие госуслуг, заместителе по операционному управлению Сергее Тимошине, а также Татьяне Рябовой, отвечающей в компании за работу с кадрами.

Собеседник агентства не уточнил, с чем связан их уход из «Почты России».

Напомним, в конце ноября прошлого года Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и направила в СК РФ материалы проверки в отношении не только главы «Почты России», но и двух директоров департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии.

Минкомсвязи выразило несогласие с доводами Генпрокуратуры, указало на некорректность расчетов и готовит соответствующий ответ.

Известия // среда, 11 января 2017 года

СМИ узнали об увольнении трех заместителей главы «Почты России»

СМИ узнали об увольнении трех заместителей главы «Почты России»Речь идет о Родионе Шишкове, Сергее Тимошине и Татьяне Рябовой

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