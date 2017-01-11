ФСИН предоставляет общежитие

С 1 января 2017 года в России начал действовать новый вид наказания – принудительные работы. Для осужденных к этому виду наказания Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН РФ) оборудовала специальные исправительные центры. 11 января Хасавюртовский суд Дагестана своим решением отправил первого осужденного в заведение подобного типа – в Исправительный центр № 1 УФСИН РФ по Ставропольскому краю.

В конце 2016 года в пилотных регионах России были открыты четыре исправительных центра. В городе Ишим Тюменской области — исправительный центр с лимитом на 100 мест, в городе Георгиевске Ставропольского края — на 144 места, в Рассказовском районе Тамбовской области — на 70 мест и в городе Уссурийск Приморского края — на 150 мест. Исправительные центры – это учреждения открытого типа, больше похожие не на исправительные колонии, а на студенческие общежития. В них есть комнаты для проживания осужденных, места общего пользования, кухни и помещения для отдыха.

В такие центры будут направляться люди, не совершавшие тяжких преступлений. По данным ФСИН, в России около 800 тысяч граждан ежегодно приговариваются к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

Как заявили «Известиям» во ФСИН РФ, первым осужденным, переступившим порог исправительного центра нового типа стал 24-летний житель Хасавюрта. В октябре 2016 года он был осужден Хасавюртовским городским судом к штрафу в 15 тысяч рублей и 200 часам исправительных работ, которые должен был отработать на городском коммунальном предприятии. Однако осужденный, несмотря на многочисленные предупреждения, отказался выплачивать штраф и не приступил к общественным работам.

Своим решением от 11 января Хасавюртовский суд ужесточил наказание злостному уклонисту – в течение 25 дней отработать 200 часов. При этом проживать осужденному придется в исправительном центре, а государство будет удерживать у него 15% зарплаты.

По данным «Известий», осужденный скорее всего будет осваивать одну из рабочих профессий в ООО «Ставсталь», ООО «Краснокумский кирпичный завод», ГУП «Минералводское ДРСУ» или ОАО «Хлебокомбинат Георгиевский». Именно с этими предприятиями у УФСИН России по Ставропольскому краю были достигнуты предварительные договоренности о трудоустройстве своих подопечных.