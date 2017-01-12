Рената Литвинова: богиня вне времени

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и просто прекрасная женщина, не ассоциирующаяся с понятиями «возраст» и «юбилей», отмечает 50-летие. «Известия» поздравляют «богиню» отечественного кино и вспоминают ее лучшие роли.

«Увлеченья» (медсестра Лилия, 1994)

Актерским дебютом Ренаты Литвиновой стала картина классика отечественного кинематографа — Киры Муратовой. Режиссер обратила внимание на выпускницу сценарного факультета ВГИКа и пригласила ее написать монологи для готовящегося фильма. Однако вскоре Муратова поняла, что столь своеобразные, необычные тексты может органично произнести только их автор.

Так Литвинова получила роль — и сразу запомнилась своей экстравагантностью и «манерностью», надолго ставшей ее фирменной чертой.



Фото: Никола Фильм

«Граница. Таежный роман» (Альбина Ворон, 2000)

«Я летаю, я в раю» — с этой фразой ангелоподобная Рената Литвинова навсегда вошла в историю российского кинематографа. Ее Альбина — воплощение всего прекрасного, что только может быть заложено в женщине. Хрупкая и беззащитная, но решительная и с характером. Она — воплощение изысканной сексуальности, лишенной пошлости. И неважно, сидит ли эта женщина в жаркой русской бане, окутанная одной лишь белоснежной простыней, или в своем лучшем платье, с заколотыми на затылке белоснежными локонами и алой помадой на губах — она остается истинной женщиной всегда и везде.

Фото: Общественное Российское Телевидение (ОРТ)

«Небо. Самолет. Девушка» (стюардесса Лара, 2002)

Во второй экранизации известной пьесы Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» режиссер Вера Сторожева пригласила Ренату на главную роль — романтичной и меланхоличной красавицы-стюардессы. Где-то в перерыве между рейсами элегантная Лара встречается с любимым на безлюдной станции метро «Арбатская», целуется на улице под холодным дождем и вызывает беспрестанную женскую зависть. «Все в тебя влюбляются, ты такая худая, и командир тебя любит», — восхищается Ларой коллега-бортпроводница. Докуривая сигарету, она сжигает ее вместе с пепельницей, а потом переносит боль из сердца в руку, зажимая в ладони лезвие ножа.

Фото: Богвуд-кино

«Богиня: как я полюбила» (следователь Фаина)

Картиной «Богиня: как я полюбила» Литвинова дебютировала в качестве режиссера игрового кино. Проект получился авторским по всем параметрам: Рената здесь и исполнительница главной роли, и автор сценария, и постановщик, и сопродюсер картины. В мистическом детективе с элементами комедии кинодива говорит о смысле жизни, который обретается в любви, обращается к потустороннему.



Экстравагантность Ренаты здесь спроецирована на всю картину. Ее персонаж — следователь Фаина — может уснуть посреди моста в груде мешков с растрескавшимся «фарфоровым» лицом, а может предстать в изысканном образе — с алыми губами и безупречной прической. Сны в фильме тесно переплетены с реальностью, а поэтический сюрреализм — с бытовой приземленностью.



Фото: Богвуд Кино

«Последняя сказка Риты» (Таня Неубивко, 2012)

Второй фильм Литвиновой-режиссера стал продолжением ее экспериментов на поле аудиовизуальных искусств. И опять Рената взяла на себя целый ряд функций, включая, разумеется, и актерскую. В истории умирания Маргариты Готье (Ольга Кузина) Рената сыграла Таню Неубивко.



В мире живых она — медсестра, а в том запредельном пространстве, которому Таня на самом деле принадлежит, она занимает куда более изысканную должность: сопроводительницы душ из одного мира в другой. Но ее интересует только магия умирания людей, что умеют любить. «Иные нам неинтересны», — поясняет героиня Литвинова своей загробной секретарше.



Диалоги, в которые вступает медсестра Таня, очень смешны. И это не те шутки, которые можно специально придумать и «разбросать» по сценарию, а искры, высекающиеся при встрече далеких друг от друга миров.



Стиль фильма — с потрескавшимися обоями, облупленными стенами и живописным беспорядком, на фоне которого особенно выразительно выглядят умопомрачительные наряды персонажей, — абсолютно естественен для Литвиновой — актрисы, сценариста и режиссера. При этом, наслаждаясь декадансом и ретро, Рената вполне укоренена и в современной жизни, чутка к ее интонациям. В ее фильмах и героинях эти несовместимые вещи соединяются, образуя такое же удивительное явление, как и она сама.

Фото: Студия «Запределье»

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