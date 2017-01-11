Трамп: хакерские атаки против США совершала не только Россия

Хакерские атаки против США совершала Россия, но также и другие страны. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке в среду.

«Происходит много взломов. Это делала Россия и другие страны, другие люди», — заявил он.



Аппарат директора национальной разведки США 7 января обнародовал незасекреченную версию доклада о кибератаках, которые якобы совершили российские хакеры во время президентской избирательной кампании в США в 2016 году, в которой американские спецслужбы опять бездоказательно обвинили Россию в подрыве доверия к Демократической партии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в минувший понедельник заявил, что Кремль отрицает любую причастность официальных лиц к хакерским атакам в Соединенных Штатах.По словам Пескова, в Москве уже «наблюдается серьезная усталость от этих обвинений».



Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.

