Правящая партия Германии хочет заменить Меркель вице-канцлером

Источник в бундестаге утверждает, что правящая коалиция ФРГ собирается выдвинуть на выборы канцлера Германии не Ангелу Меркель, а ее действующего заместителя — вице-канцлера, министра экономики и энергетики Германии Зигмара Габриэля, передает RT.

В пресс-службе Социально-демократической партии, входящей в правящую коалицию наряду с «Христианско-демократическим союзом», заявили, что для обсуждения кандидатуры Габриэля на замену Меркель отсутствуют достаточные основания.

Тем не менее представитель СДП Маркус Фишер, комментируя эту новость по просьбе журналистов, признал, что вероятность выдвижения Габриэля вместо действующего канцлера «достаточно велика».

Ситуация прояснится 29 января — в этот день вице-канцлер должен заявить о своем намерении участововать в предвыборной кампании, если он действительно собирается пойти на выборы.

Как сообщали «Известия», ранее практически все политические силы Германии заявляли о безальтернативности кандидатуры Меркель на выборах в 2017 году — даже при том, что многие ставят ей в вину миграционный кризис, возникший из-за притока беженцев, и произошедшие за последнее время теракты.