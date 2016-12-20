Германия не получит своего Трампа

Уходящий 2016 год был к, несчастью, печально щедр на трагические события. И последние его декабрьские дни стали лишь горьким подтверждением этой тенденции. Буквально в течение одного дня в Анкаре страшно и внезапно – от выстрела в спину – погиб российский посол Андрей Карлов, в этот же вечер в Цюрихе произошла стрельба в мусульманском молитвенном центре, а на новогодней ярмарке в Берлине фура врезалась в толпу отдыхающих горожан и туристов – погибли 12 человек, ранены более 50.

Не только Ближний Восток, но и Европу фактически захлестнула волна терактов, докатившись до самой, как еще недавно казалось, безопасной и стабильной страны – Германии.

Первый шок от теракта немецкое общество пережило после стрельбы в торговом центре Мюнхена летом этого года, когда иранский подросток застрелил десять человек. Затем – сентябрь – взрыв в Дрездене, благо, обошлось без жертв. И вот теперь – удар пришелся на столицу Германии – Берлин.

Общество растеряно и подавлено - рождественские базары – одно из самых любимых мест проведения рождественских праздников в Германии. Уютные новогодние ярмарки открываются по всей стране – и в крупных городах, и в маленьких населённых пунктах, туда ходят семьями и большим компаниями.

В Берлине теракт был совершен возле улицы Курфюрстендамм - в респектабельном и туристическом районе, где традиционно проводится один из самых многолюдных рождественских базаров.

В немецких СМИ эксперты сразу же начали проводить аналогии с кровавой акцией, совершенной в июле в Ницце. Тогда водитель грузовика протаранил толпу, отмечавшую национальный праздник – День Взятия Бастилии. Берлинская атака тоже чрезвычайно символична: все произошло возле знаменитой церкви Кайзера Вильгельма, перед католическим рождеством…

После теракта в Ницце эксперты много говорили об усилении мер безопасности в Европе, о необходимости тщательной охраны массовых мероприятий, в особенности увеселительных. И вот – вновь теракт. Полиция Берлина сообщает о 12 погибших, более 50 человек получили ранения.



Стоит отметить, что немецкие СМИ пока проявляют сдержанность в оценках и трактовках этого события, ограничиваясь констатацией фактов – чтобы не провоцировать напряжение в обществе.

Однако на проблемы, перед лицом которых поставил Германию острый миграционный кризис в Европе, закрывать глаза более нельзя. И в этом смысле самый первый вопрос, на который необходимо дать ответ - прежде всего следует понять, начнется ли изменение спорной миграционной политики в ФРГ, ставшей спусковым крючком к глубокому миграционному кризису в Европе. А кроме того - какое влияние окажет это событие на предвыборные расклады в германском политическом истеблишменте? Повлияет ли на итоги предстоящих осенью 2017 года выборов в парламент и на определение фигуры нового канцлера?

В политическом дискурсе ФРГ уже обозначились две главные позиции – заданы два основных тренда для дальнейшей дискуссии. Первую позицию обозначила сама госпожа Меркель, выступая сразу после трагедии. Она отметила, что такие акции «отвратительны» и «нам будет очень тяжело если окончательно выяснится, что это совершил человек, просивший убежища в ФРГ». Кроме того, по словам канцлера, все виновные будут найдены и наказаны «по всей строгости закона». Иными словами – никаких конкретных решений и серьезных выводов по корректировке внутри- и внешнеполитического курса страны. Противоположное мнение выразил Хорст Зеехофер - премьер-министр Баварии, партнёр Ангелы Меркель по партийной коалиции, глава Христианско-социального союза, не раз критиковавший излишне мягкую политику Меркель в отношении беженцев. Он призвал к пересмотру принципов миграционной политики ФРГ. «Мы должны – во имя погибших и ради тех, кто пострадал и для всего народа - пересмотреть и отрегулировать нашу политику по миграции и безопасности», - сказал он.

Представители правоконсервативной партии «Альтернатива для Германии» АдГ, динамично набирающей политический вес и имеющей все шансы попасть в федеральный парламент в 2017 году, отметили, что из-за миграционной политики правительство также несет ответственность за совершенный в столице теракт.

Сразу хочется отметить, что официальная реакция Берлина была, как, увы, и в предыдущих аналогичных случаях – весьма вялой. Конечно, канцлер выразила глубокие соболезнования близким погибших, осудила терроризм, но в том, что касается практических последствий и дельнейших действий руководства страны, все осталось, как прежде.

Многие заговорили о неизбежном стремительном росте популярности правых партий, в частности АдГ, а также радикальных националистических движений, однако эти явления не стоит сильно переоценивать: слишком уж сильна в немецком обществе прививка против всякого рода национализма.

И поэтому политических сенсаций на выборах - 2017 в этом смысле ждать не приходится. Германия не получит своего Трампа. Есть все основания полагать, что страна пойдет по накатанному пути – ибо реальных альтернатив нынешнему канцлеру и ее политическому курсу пока нет. Конечно, такие страшные и кровавые акции наносят ущерб власти с точки зрения политического имиджа, однако в данном случае они, скорее всего, не станут решающим фактором. Возможно, последует ряд предложений о некоторых изменениях в процедурах приема, размещения и депортации мигрантов, направленных на некоторое ужесточение норм. Однако такие меры все равно будут носить ограниченный и паллиативный характер.

И, конечно, все это не снимает остроты проблемы и для Германии, и для Европы в целом. Сколько еще должно прозвучать кровавых звонков, чтобы стало ясно: пора прекратить заигрывать со всякого рода «умеренными оппозициями» на Ближнем Востоке, делить борьбу с терроризмом на «правильную» и «неправильную» и стремиться зарабатывать политические очки на спекуляции на террористической угрозе.

Автор – обозреватель газеты «Известия»