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Следствие по делу о гибели Ту-154 исключило версию теракта на борту

Теперь в качестве рабочей версии будет рассматриваться возможная ошибка экипажа авиалайнера

Следователи, занимающиеся поиском причины крушения Ту-154 Минобороны РФ по пути из Сочи в Сирию, окончательно отвергли теракт как одну из версий трагедии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

По его словам, версия теракта изначально не считалась приоритетной по ряду косвенных факторов, однако следствие все равно ее рассматривало. Теперь же, когда на обломках самолета не удалось обнаружить ни следов поражения боевой ракетой, ни свидетельств криминального взрыва, теракт как версия крушения Ту-154 больше рассматривается не будет.

Теперь следствие сосредоточится на другой версии — ошибке экипажа.

При этом последнее слово остается за группой военно-авиационных экспертов, анализирующих данные «черных ящиков» Ту-154.

Как писали «Известия», ранее СМИ сообщили о том, что следствие уже установило причину авиакатастрофы, однако впоследствии официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опроверг эти сообщения.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Следствие по делу о гибели Ту-154 исключило версию теракта на борту

Теперь в качестве рабочей версии будет рассматриваться возможная ошибка экипажа авиалайнера

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