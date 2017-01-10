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Минобороны опровергло сообщения СМИ о причинах крушения Ту-154

В ведомстве назвали эту информацию выдумками и бредом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В Министерстве обороны России опровергли публикацию издания LifeNews о причинах авиакатастрофы военного самолета Ту-154.

«Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как LifeNews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то «выводы» до завершения расследования», — сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Напомним, военный самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека — военные, участники ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ — потерпел крушение над Черным морем 25 декабря.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Минобороны опровергло сообщения СМИ о причинах крушения Ту-154

Минобороны опровергло сообщения СМИ о причинах крушения Ту-154В ведомстве назвали эту информацию выдумками и бредом

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