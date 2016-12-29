Командир Ту-154 успел сообщить о внештатной ситуации на борту

Радиообмен с командиром Ту-154 был, но он был очень кратким, сообщил журналистам в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов. Одна фраза говорит о развитии особой ситуации на борту.

«Вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд? Что можно сказать за 10 секунд?» — цитирует РБК Байнетова.



Суть фразы Сергей Байнетов отказался раскрыть, сообщает ОТР.

До падения при скорости 360-370 км в час самолет успел подняться на высоту до 250 м и находился в полете около 70 сек. Сообщения о том, что перед падением Ту-154 летел с сильно задранным вверх носом, начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ назвал преждевременными.



Благодаря данным, полученным с бортовых самописцев, число версий причин авиакатастрофы сократилось вдвое, однако пока говорить о том, что именно привело к падению лайнера, рано.



Версия теракта до сих пор рассматривается следствием в числе прочих. Однако она не является основной.



Взрыва на борту не было, однако могло иметь место «механическое воздействие» на самолет.



Напомним, 25 декабря самолет Министерства обороны России Ту-154 потерпел крушение под Сочи. Находившиеся на его борту 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, военные и съемочные группы «Первого канала», телеканалов НТВ и «Звезда», погибли.