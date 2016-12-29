Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Командир Ту-154 успел сообщить о внештатной ситуации на борту

Радиообмен длился всего 10 секунд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Радиообмен с командиром Ту-154 был, но он был очень кратким, сообщил журналистам в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов. Одна фраза говорит о развитии особой ситуации на борту.

«Вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд? Что можно сказать за 10 секунд?» — цитирует РБК Байнетова.

Суть фразы Сергей Байнетов отказался раскрыть, сообщает ОТР

До падения при скорости 360-370 км в час самолет успел подняться на высоту до 250 м и находился в полете около 70 сек. Сообщения о том, что перед падением Ту-154 летел с сильно задранным вверх носом, начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ назвал преждевременными.

Благодаря данным, полученным с бортовых самописцев, число версий причин авиакатастрофы сократилось вдвое, однако пока говорить о том, что именно привело к падению лайнера, рано. 

Версия теракта до сих пор рассматривается следствием в числе прочих. Однако она не является основной.

Взрыва на борту не было, однако могло иметь место «механическое воздействие» на самолет.

Напомним, 25 декабря самолет Министерства обороны России Ту-154 потерпел крушение под Сочи. Находившиеся на его борту 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, военные и съемочные группы «Первого канала», телеканалов НТВ и «Звезда», погибли.

Читайте также:

Сбербанк спишет долги по кредитам погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Командир Ту-154 успел сообщить о внештатной ситуации на борту

Командир Ту-154 успел сообщить о внештатной ситуации на бортуРадиообмен длился всего 10 секунд

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке